Jachthavens Waadeilannen ticht troch coronafirus

Foarsitter Jook Nauta fan de oerkeppeljende Stichting Jachthavens Waddeneilanden makke it beslút tiisdei tusken de middei bekend by Omrop Fryslân yn it radioprogramma No yn Fryslân.

"Na overleg hebben we als jachthavens een gezamenlijke beslissing genomen om tot 1 juni alles gesloten te houden dan wel te sluiten. We kunnen in de jachthavens niet voldoen aan het afstandscriterium", seit Nauta. De oardel meter ôfstân is it probleem. "De steigers zijn er te smal voor en ook bij de sanitaire voorzieningen kun je de afstand niet bewaren."

Wrakselje

Earder dizze wike wrakselen ferskate eilannen al mei de fraach oft se fanwege de coronakrisis iepen bliuwe of slute moasten. Dêr't Flylân it beslút al naam om de jachthaven ticht te dwaan, wie de miening op bygelyks It Amelân dat se dat net meitsje koene, sa lang as toeristen mei de fearboat nei it eilân komme kinne.

Soargen oer minsken dy't no fêst komme te sitten op in eilân binne der net by Nauta en de stichting. Op guon eilannen wiene boaten dy't der al langer lizze en oare havens wiene troch de wike al ticht. "Sommige havens zouden dan in het weekend weer open gaan, maar dat gebeurt dus nu niet."

Finansjele strop

Finansjeel is it beslút in strop foar de jachthavens. Nauta: "De omzet gaat nu naar nul. We zullen een beroep moeten doen op het noodfonds van de overheid. Maar we vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze maatregelen te nemen."