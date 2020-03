Dúdlikheid foar eksamenlearlingen: "Nuver idee"

Foar Gaiske en har klassegenoaten is it in nuver idee dat se gjin eineksamen dogge. Oan de iene kant is it wol fijn, mar libbest der wol hiel bot nei ta. It fielt hiel dûbeld, ik wit net wat ik der fan tinke moat."

It beslút kaam lykwols net hielendal as tongerslach by heldere himel foar Gaiske: "Ik hie al wol it gefoel dat it oergean soe. De toetswike wie al ferpleatst en dan tinkst al wol, hoe sil dit no komme.."