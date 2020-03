Dolfyn swimt yn haven fan Harns

Hoe't it kin dat de dolfyn de haven ynswommen is, is net dúdlik. It bart folle faker dat der brúnfisken sjoen wurde yn de Waadsee. Dit bisje is lykwols grutter. Neffens fotografen is it dan ek hast 100% dúdlik dat it om in dolfyn giet. As dat sa is dan is it seldsum.