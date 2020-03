Sintrale eineksamens middelber ûnderwiis skrast, diploma op basis fan skoaleksamens

De learlingen krije, as sy it eksamenjier fierder foldwaande folbrocht hawwe, dochs in diploma. It einsifer wurdt berekkene op basis fan it skoaleksamen. Learlingen krije oant begjin juny de tiid om alle skoaleksamens klear te meitsjen.

De skoaleksamens binne de toetsen dy't earder al op skoalle ôfnommen binne. Sy telle gewoanwei foar de helte mei foar it sintrale eksamen.