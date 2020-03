Reedrydtalint Femke Kok wurdt ploechgenoat fan Wüst by Team Reggeborgh

Kok bruts dit jier troch by de senioaren. Se pleatste har op de 500 meter foar de WK ôfstannen en waard foar de twadde kear wrâldkampioen junioaren. Gerard van Velde is haadcoach by Reggeborgh.

Ploechgenoaten

Wüst komt oer fan TalentNED en wurdt dus ploechgenoat fan Kok. Oare bekende riders binne Jutta Leerdam en Michelle de Jong. By de manlju ride ûnder oare Kai Verbij en Koen Verweij. By it Gewest Fryslân ried Kok ûnder lieding fan Henk Hospes en Wouter van der Ploeg.