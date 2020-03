Sybrand Buma: "Geen extra politie in Fryslân om maatregelen te handhaven"

De boargemaster seit lykwols dat de maatregels allinnich wurkje as elkenien him of har der ek oan hâlde sil. "Er zijn niet ineens meer politiemensen of handhavers beschikbaar, dus de maatregelen werken alleen als mensen zich er ook aan houden en er alleen gehandhaafd hoeft te worden waar dat nodig is."

Mear foech

Boargemasters hawwe fan it kabinet mear foech krigen om de coronamaatregels hanthavenje te kinnen. In tal boargemasters hat moandeitejûn ek oerlein oer de nije maatregels, ûnder wa boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert. "Dit was wat de burgemeesters ook hadden aangegeven bij de minister, namelijk de noodzaak om maatregelen preciezer te kunnen toepassen. In de meeste gevallen gaat het naleven van de coronamaatregelen goed. Maar daar waar het misgaat, moet je kunnen handhaven. En dat kan nu."