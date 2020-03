LTO Noord biedt boeren mentale stipe oan yn coronakrisis

Boeren kinne harren produkten minder kwyt. Om't de hoareka net mear iepen mei, wurdt der bygelyks minder patat ferkocht. En as der minder patat ferkocht wurdt, binne der ek minder ierappels fan de boer nedich.

It docht ek bliken dat it dreech is om foldwaande arbeidskrêft te finen foar de rispingen letter yn it jier. Dat komt bygelyks om't der ek seizoenarbeiders út it bûtenlân yn de lân- en túnbou fan it noarden wurkje. Dêr sille neffens LTO Noord problemen mei komme, ûnder oare fanwegen de maatregels dy't lannen steld hawwe fanwegen it firus.

"Extra aandacht"

Alle problemen soargje der neffens foarsitter Bruins foar dat boeren mentaal yn 'e knipe komme. Dêrom is in 'luisterend oor' tige wichtich. "We geven altijd al wel hulp, maar nu zijn we extra alert en besteden we er extra aandacht aan. Dit gaat lang duren, die verwachting is er bij iedereen. Er zullen meer inkomens onder druk komen te staan, en dat geen nare gevolgen."