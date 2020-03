LIVEBLOG: Sintrale eineksamens skrast, diploma op basis fan skoaleksamen

Foar boargemaster Johannes Kramer, dy't syn earste moannen as boargemaster fan Noardeast-Fryslân no hân hat, is it in nuvere tiid op it gemeentehûs. "Wy hawwe hielendal gjin eksterne gearkomsten mear en sokssawat", fertelde hy yn Fryslân fan 'e moarn. "Wy prate op it gemeentehûs in soad fia Skype. Koartsein kom ik dizze dagen folle minder ûnder de minsken."

Neffens Kramer binne der yn Noardeast-Fryslân eins gjin problemen, wat de hanthavening fan de coronamaatregels oanbelanget. "Goed 99 persint fan de minsken hâldt him oan de ôfspraken. Yn ús gemeente binne dus eins gjin problemen. Mar it is wol oars wurkjen. Ik soe elke wike by ien doarp op besite, om yn 'e kunde te kommen. En betinkingen gean net troch. Dat soarte saken mis ik no. It is in útsûnderlike situaasje."