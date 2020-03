LIVEBLOG: Hoe sjocht it libben de kommende wiken derút?

Us ferslachjouwer Gerrit de Boer folge moandei de parsekonferinsje fan it kabinet. "Wy witte no dat it folle langer duorret", sa seit hy oer de ferlinging fan de maatregels oant yn elts gefal 1 juny. "Mar skoallen kinne der eins ek net ûnderút. It ûnderwiis is net eksplisyt neamd, sy sitte fansels bot yn oer hoe't it komt mei de eksamens."