Lang om let beslút oer De Stelp op It Amelân: nijbou oan de Oranjewei

KwadrantGroep hat as soarchoanbieder earder witte litten net mei te wurkjen as der nijbou komme mast op it terrein dêr't De Stelp no stiet. De wurkgroep 'De Stelp op de Stelp' seach lykwols leaver dat de nije soachlokaasje op it hjoeddeiske plak komme soe. De Oranjewei is fierder by it doarp en de winkels wei. De wurkgroep sammele meas as tûzen hantekeningen.

Alde lokaasje past net

Mei de ûntwikkeling fan de wetlike wensoarchfisy die bliken dat der sa'n 50 gruttere apparteminten komme moasten. Dy passe net op de âlde lokaasje. De konklúzje is dus dat bouwe op de Hidde Dirks Katstrjitte net in opsje mear is.

It eilân wrakselet al sûnt 2004 mei de plannen foar De Stelp. Nijbou, mar ek renovaasje binne oan 'e oarder kaam. De wurkgroep wol noch wol in petear mei it bestjoer wol oer de proseduere.