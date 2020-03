Slachtemaraton skrast, kaarten kinne op 'e nij brûkt wurde yn 2021

Foarsitter De Vries jout oan dat it net mear slagje sil om de Slachte op tou te setten. "Dat kin gewoan net yn twa wiken," seit De Vries. En boppedat soene je der al fanút gean dat de maatregels yn juny wer fan de baan binne.

Earder joech it bestjoer al oan dat de organisaasje efkes op in leech pitsje stie, yn ôfwachting fan de berjochten fan it kabinet. No't bliken docht dat de maatregels oant 1 juny ferlinge binne, is der net genôch tiid foar in goeie tarieding.