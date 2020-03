OERSJOCH: Nije maatregels tsjin it coronafirus

De maatregels dy't it kabinet earder ôfkundige, bliuwe fan krêft. It doel fan de maatregels is om de fersprieding fan it coronafirus te beheinen. Dat moat derfoar soargje dat de soarchkapasiteit net oerbelêste wurdt en dat de meast kwetsbere minsken holpen wurde kinne.

It kabinet basearret him by de maatregels op advizen fan eksperts, dy't gearkomme yn it Outbreak Management Team. Jaap van Dissel, direkteur fan it Centrum Infectieziektebestrijding fan it RIVM, is de foarsitter fan dat team.