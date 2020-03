Jon Hermans-Vloedbeld waarnimmend boargemaster Skylge

Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) is beneamd as waarnimmend boargemaster fan Skylge. De beneaming giet op 1 april yn. De 66-jierrige Hermans-Vloedbeld wurdt de opfolger fan Bert Wassink, dy't op 1 april oan de slach sil as wethâlder yn Ljouwert.