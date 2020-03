Gjin Fytsalvestêdetocht dit jier: "Utstelle is gjin opsje"

Alle kaarten wiene ferkocht, mar de organisaasje soe dreech wurde neffens Rekker. "Moatst dy ôffreegje oftst wol genôch frijwilligers krije kinst." Rekker hat sels ien kear earder meimakke dat de tocht net trochgean koe. "Dat wie yn 2001 mei de MKZ."

Yn de regleminten stiet dat minsken it ynskriuwjild net weromkrije, as de tocht net trochgean kin. "Mar stel dat wy no jild út de oerheid krije, omdat we net trochgean kinne, dan sille we der wol nei sjen. Dan nimme we kontakt op mei de dielnimmers."