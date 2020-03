Alle gearkomsten ferbean oant 1 juny, boete by oertrêdzjen '1,5-meterregel'

Earder wiene eveneminten mei mear as hûndert persoanen noch ferbean oant 6 april. Dy ûndergrins fan it tal minsken jildt net mear en der perioade wurdt dus ferlinge oant 1 juny. "Ik realiseer me dat het hard zal aankomen", seit minister Ferd Grapperhaus fan Justysje en Feilichheid. "Je verheugt je hier juist op. Maar als we het willen controleren, hebben we geen keus. En als we hier doorheen zijn met z'n allen, kunnen we een heleboel feestjes achter elkaar vieren."

Gjin groepen op strjitte

Boargemasters kinne foar spesifike lokaasjes yn de gemeente in ferbod op 'groepsvorming' ynfiere. Dat jildt as trije of mear minsken net fierder út elkoar bliuwe as oardel meter en gjin famylje fan inoar binne. Groepen jonge bern binne in útsûndering.

Om de maatregels krêft by te setten, kinne boargemasters tenei boetes ynstelle as winkels gjin strang doarbelied hantearje en as minsken dochs groepen foarmje. "Voor Nederlandse begrippen worden dat forse boetes", seit Grapperhaus. "De sleutel ligt bij ons eigen gedrag. Afgelopen weekend moest de politie er soms toch aan te pas komen om mensen uit elkaar te halen. Dat is een asociale manier van omgaan met deze maatregelen."