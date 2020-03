Teäter yn Snits yn karantêne: "Dit doet heel veel pijn"

"Dit doet natuurlijk heel veel pijn", seit Buma, wylst er yn in folslein lege teäterseal stiet. Alle 600 stuollen binne al hast twa wiken leech. "We hadden als laatste hier Pieter Derks met zijn cabaretshow. En de artiesten van de dag er op waren al onderweg toen alles op slot moest. Dus die zijn halverwege omgekeerd."

'Teken fan goede wil'

It is in finansjele strop foar it teäter, mar hoe grut dy oft strop is, hinget folslein ôf fan hoelang't de coronamaatregels duorje. En fan de maatregels dy't de oerheden nimme om de kulturele sektor te stypjen. Buma is dan ek wiis mei de brief dy't it provinsjebestjoer moandei ferstjoerde oan alle kulturele ynstellings. Dêryn joech deputearre Poepjes oan hoe't se de ynstellings temjitte komme wol.

"Wij hebben zelf niet veel met de provincie te maken, maar meer met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het geeft wel aan dat de overheden er mee bezig zijn. Het is voor ons allemaal nog erg onzeker, dus zo'n gebaar is in elk geval een teken van goede wil", seit Buma. "Hoe we het gat moeten opvullen kunnen we pas echt met elkaar gaan bekijken aan het eind van de rit."