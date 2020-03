SportCast: Ald-Cambuurspiler Koen Brack yn Italië: "Het is écht ongelooflijk"

De coronakrisis grypt yn Italië noch folle grutter om him hinne as hjir yn Nederlân. Eltsenien begrypt net dat der it ôfrûne wykein sa'n soad minsken op strjitte wiene. Brack hat dat ek meikrigen: "Ik vind het ongelooflijk. Helemaal omdat je als voorbeeld hebt wat hier gebeurt. Hier zijn fouten gemaakt, waardoor het virus zich heeft kunnen verspreiden en we nu allemaal thuis zitten."

Dêrnjonken giet it fansels ek oer fuotbal. Mei fragminten en anekdoaten fan ûnder oaren Mark de Vries en Danny Guijt wurdt Brack konfrontearre mei it seizoen 2008/2009. "Dit is mooi, dankjewel. Dat jaar is het mooiste jaar geweest uit mijn carrière. We hebben zo veel lol gehad met elkaar. De balans was top. We speelden heel goed voetbal. Daar heb ik hele mooie herinneringen aan."