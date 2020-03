HEA! It baggerwurk giet gewoan troch

Baggerwurker Sjoerd de Vries wurket al hast 20 jier as iennichste Fries by baggerbedriuw West-Friesland út Andijk. Hy hat net safolle mei wetter, mar mei syn wurk sit er der wol alle dagen op. En syn wurk giet ek no gewoan troch en kinne je thús net dwaan. Sawol Sjoerd, as syn maat op de frachtwein sitte elk op harren eigen 'eilân', dus dat is feilich genôch.