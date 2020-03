Ambulânsepersoniel bot ûnder de yndruk fan Brabân: "Minsken stienen te klappen"

Kijlstra sette dit wykein in lytse fjirtich ambulânses yn om coronapasjinten út Brabân nei it Noarden te bringen. Se dienen dat yn gearwurking mei ambulânsebedriuwen út Grinslân en Drinte. Neffens direkteur Sietze Kijlstra binne syn minsken tige entûsjast om by te springen as dat nedich is. Op in oprop om te wurkjen wienen de positive reaksjes massaal. "Sûnder dy ekstra minsken kinne we it net oan. Ofrûne wykein binne njoggentjin teams ynset om de pasjinten hjirhinne te bringen."

Skjinmeitsjen en desynfektearjen tiidrôvjend

It ferfier hat net echt grutte swierrichheden opsmiten, seit Anita Hendriksma, teamlieder fan de soarchambulânse. Sy koördinearret de ritten. "Alles is goed ferrûn. Wol binne de minsken ekstra tiid kwyt mei it skjinmeitsjen en desynfektearjen fan de auto's. Mar ek dat slagget goed."

It tal mûlekapkes wie noch wol even in soarch, mar ek dat is foarearst oplost troch oanmeldings fan bûtenút.