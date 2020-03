Waadplaat De Kalkman ticht foar fûgelwachters

It tafersjoch troch fûgelwachters op it Waad komt bot ûnder druk te stean troch it coronafirus. Steatsboskbehear hat moandei har frijwilligers ynformearre dat sy net as fûgelwachter aktyf wêze meie op waadplaat De Kalkman. Dat is de waadplaat tusken It Amelân en Skiermûntseach; ek wol bekend as de Engelsmanplaat.