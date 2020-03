Lytse ûndernimmingen ha grut ferlet fan finansjele oerheidsstipe

Sûnt ferline wike bekend waard dat skoallen en hoarekasaken ticht giene, ha se it smoardrok by it Bureau Zelfstandigen Fryslân. Gewoanwei lûkt de webside hûndert besikers de wike, no wiene dat der allinnich foarige wike al 5.000. De helte dêrfan hat ynformaasje opfrege oer wannear't de regeling krekt fan krêft wurdt.

Sa't it no liket, kinne ûndernimmers, ôfhinklik fan har thússituaasje, oanspraak meitsje op in ynkommensoanfolling oant 1.500 euro de moanne. Ek kinne se in liening krije fan maksimaal 10.000 euro foar urginte bedriuwskosten. Wijtze de Jong, fan Bureau Zelfstandigen Fryslân: "It giet om in bydrage foar trije moannen. Je sitte dan krekt wat boppe bystânsnivo."

Undernimmers yn need kinne fuort holpen wurde

Neffens de Jong wurdt it tiid dat de regeling fan krêft wurdt: "We fernimme dat minsken akút yn finansjele need sitte, se ha gjin ynkommen mear." Al sa'n 100 lytse ûndernimmingen bin sa al holpen. Dy krije in foarskot. Dat kin neffens de regels, seit De Jong: "Minsken dy't yn finansjele need sitte, kinne fia it ynternet by ús oanklopje. Dy kinne wy fuort helpe mei in foarskot."

Kommende woansdei wurdt mear dúdlik oer de krekte ynfolling fan de finansjele fergoedings foar lytse ûndernimmingen. De Jong: "Wy ferwachtsje dat de oanfragen dan binnenkomme. We kin dan los mei it jaan fan foarskotten. Foar't alles goed stiet en alle regels op papier steane, binne we dan al wiken fierder. Mar we kin dizze wike oan de slach."