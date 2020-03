In grut part fan Ljouwert hat op dit stuit te krijen mei in stroomsteuring. It giet om hûzen mei de postkoades 8931, 8932 en 8935. Al mei al treft de stroomsteuring mear as fjirticht strjitten. Nei alle gedachten sitte dizze húshâldens oant en mei kertier foar trijen fan 'e middei sûnder stroom.