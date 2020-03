Túnsintrum Marsum makket him op foar drokte: "Wij vrolijken mensen op in deze depressieve tijd"

Eigener Jan de Leeuw fan túnsintrum De Leeuw yn Marsum is hielendal klear foar de drokte. De ôfrûne dagen wie it ek al ekstra drok mei minsken dy't planten kochten. "Veel mensen geven aan dat ze nu nog langskomen omdat we nog open zijn. Ze kopen vooral planten waar ze vrolijk van worden, zoals viooltjes."

Doarren mooglik ticht

Dochs riedt De Leeuw him ek ta op mindere tiden. Mooglik beslút it kabinet moandeitejûn dat 'niet essentiële' winkels lykas túnsintra en boumarkten ek harren doarren slute moatte. En dat soarget foar ûnwisse tiden by ûndernimmers. De Leeuw: "Je zit met de planning van je inkopen. Daar zijn we in ons hoofd al heel lang mee bezig. We hebben contact gehad met onze leveranciers over wat er geleverd wordt. Naar aanleiding van wat er vanavond wordt besloten, kunnen we die leveranciers altijd nog afbellen."