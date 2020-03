Boskwachter ropt op om op te hâlden mei lamkes knuffeljen: "Ik kan wel janken"

De skiep fan boskwachter Joke rinne op de Keale Dunen yn natoergebiet it Drents Friese Wold. Minsken dy't fanwegen it coronafirus nei bûten gean om bygelyks te fuotbaljen, gean massaal mei de jonge lamkes op de foto. Se drave der sels efteroan om in lamke te pakken. Dat soarget foar grutte ûnrêst.