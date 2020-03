AH Damwâld betider iepen foar âlderein: "Ik kin altyd letter noch efkes sliepe yn de stoel"

It rûn moandeitemoarn noch net stoarm. Der kamen sa'n trije âldere winkelbesikers op de oprop ôf. Frou Talma is ien fan de besikers dy't graach wat earder winkelje woe. "Ik moast efkes wat betider fan bêd. Ik ha de wekker der foar set. Ik wenje allinnich, mei myn kat. Ik boadskipje altyd foar in hiele wike. It falt my ôf dat der net folle minsken binne. Ik tocht der sille wol in hiel soad minsken wêze, mar in hiel soad minsken gean letter fan bêd ôf." Takom wike wol frou Talma wer graach betiid winkelje. "Dan kin ik letter altyd noch wol efkes in 'dutje' dwaan yn de stoel."

Durk de Boer hie wol ferwachte dat it net fuort stoarm rinne soe. "De boadskippegekkerij fan foarige wike is der no al wer wat ôf. Mar ik ferwachtsje dat der de kommende dagen wol hieltyd mear minsken betiid komme sille. Benammen oan it ein fan de wike ferwachtsje wy dat it wol drok wurde sil tusken sân en acht oere."