Deputearre Poepjes: "Provinsje kûlant foar Fryske kulturele ynstellings"

Poepjes hat in brief mei dêryn de provinsjale stipemaatregels skreaun oan de Fryske kultuermakkers. It net trochgean fan kultuere aktiviteiten hat grutte gefolgen foar de sektor. Foarstellings wurde skrast en ynstellings en ZZP'ers komme yn jildpine.

Finansjele earmslach

Yn gefallen dêr't de provinsje de subsydzje foar 2020 noch net folslein as foarskot jûn hat, sil de provinsje dat bedrach earder oermeitsje om op dy wize de ynstellings mear finansjele earmslach te jaan.

Sels aksje ûndernimme

Poepjes jout wol oan dat se fan de kulturele sektor ferwachtet dat dy ek sels aksje ûndernimt om mooglike skea te beheinen. De dealine foar it yntsjinjen fan in subsydzje-oanfraach by de regeling Musea en Keunstynfrastruktuer bliuwt op fersyk fan in soad organisaasjes stean op 1 april.