LIVEBLOG: Winkels earder iepen foar âlderen, tsjerken sykje online mooglikheden

Stichting Dorpshulp set him yn foar minsken dy't ekstra help nedich hawwe yn coronatiid. Bram Boehlé leit út hoe't dat wurket: "Als iemand hulp nodig heeft, dan gaan we dat organiseren. Mensen die in isolement raken, die bezoeken we. En we bellen mensen die in moeilijkheden komen. We moeten wel rekening houden met het feit dat onze leden over het algemeen in de risicogroep vallen, dus daar moeten we extra voorzichtig mee omgaan. In deze tijd is het niet extra druk, omdat mensen niet onze hulp willen vragen, omdat ze zich er voor schamen. Maar dat is nergens voor nodig, natuurlijk."

Wa't help nedich hat yn de omjouwing fan Bakhuzen, Mirns, Riis en Himmelum kin belje mei 06 51 444 556.