LIVEBLOG: Tiisdei mear dúdlik oer gefolgen foar skoallen en sport

Sportkoepel NOC*NSF en fuotbalbûn KNVB ferwachtsje gau mear dúdlikheid te hawwen oer de nije maatregels fan it kabinet. Alle gearkomsten oant 1 juny binne ferbean, wat betsjut dat trainingen en wedstriden oant dy tiid net trochgean meie.

Tiisdei mear dúdlik

"De sport staat volledig achter de maatregelen die het kabinet treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", seit in wurdfierder fan NOC*NSF. "Wat dit voor de planning van de topsportprogramma's betekent, is ons nog niet duidelijk omdat we nog niet goed weten wat er bijvoorbeeld over sporttrainingsaccommodaties bepaald is. Nu zijn die in ieder geval tot 6 april dicht. We wachten de uitleg en regelingen verder even af. Het zal dinsdag wel helder worden."

De KNVB bepraat tiisdei mei de klups yn it betelle fuotbal oer wat de gefolgen binne foar de kompetysjes. It bûn is al yn petear mei it kabinet oer wat de maatregels betsjutte foar de sport.