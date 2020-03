LIVEBLOG: Lanlik 213 deaden, Dokkumer Flaggesintrale komt mei 'coronaflagge'

Netbehearder Liander ropt minsken om ek oardel meter ôfstân te hâlden fan syn meiwurkers. It personiel fan Liander is gewoan oan it wurk. De aktiviteiten fan de netbehearder hearre by it fitale wurk dat dien wurde moat.

Meiwurkers fan Liander binne dei en nacht dwaande om steuringen te ferhelpen. En se wurkje ek oan it enerjzynet, om dat betrouber te hâlden en takomstbestendich te meitsjen. By dat wurk hâlde de Liander-meiwurkers har oan de coronamaatregels, bygelyks it oardel meter ôfstân hâlde. It bedriuw ropt elkenien op dêr ek oan mei te wurkjen, ek as it ûnderhâldswurk by minsken thús is. Dat gebeurt op it stuit allinne as it needsaaklik is.