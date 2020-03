Fan de bûtenwrâld ôfsletten: binnen sjen by in ferpleechhûs yn Harns

Dat se gjin besite mear krije meie, is hurd oankaam by de bewenners fan in wensoarchsintrum yn Harns. It personiel fan De Herbergier besiket der no sa goed as mooglik mei om te gean. Omrop Fryslân mocht der ek net yn. Mar mei in mobile telefoan koene der binnendoar dochs bylden makke wurde.