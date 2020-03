"Ferrekte sneu": Oane Kloosterman fiert syn jierdei achter glês, en der komt net ien

Oane Kloosterman fan Bûtenpost fierde syn jierdei oars as oars. Hy waard 62 jier âld, en hy hie it hûs net fol. Allinne syn frou en dochter wiene der. Kloosterman hat in swiere hertoperaaasje achter de rêch en is slim siik. Hy is dys kwetsber. In famyljefeestje kin beslist net.

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust socht Kloosterman op. Hy moast wol oan de oare kant fan it glês bliuwe.