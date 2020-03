Bliuw thús, en hâld ôfstân. Ynstânsjes dogge in driuwende oprop oan minsken om har oan de advizen fan it RIVM te hâlden. En de supermerk fan Sint-Anne hâldt sels de klanten útinoar. Dat en mear is te sjen yn dizze ekstra útstjoering fan Fryslân Hjoed, nei oanlieding fan de coronakrisis.