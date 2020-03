Brieven út de oarloch: "Ik tocht earst dat it in grap wie"

As yn 1945 de oarloch ôfrûn is, bliuwt it stil om Herman hinne. Net folle famyljeleden hawwe it oerlibbe. Allinnich in broer fan syn mem en dy syn húshâlding. In pear moanne nei de befrijing helje se Herman op en nimme him mei nei Amsterdam. It ôfskie falt him swier. De famylje hie him ek graach hâlde wollen. Hy komt geregeld werom nei de pleats en syn Fryske famylje komt ek yn Amsterdam op besite. Mar yn 1951 emigrearret de húshâlding nei Australië en Harry giet mei.

Australië

Harry groeit fierder op yn Australië. Letter trout er en krijt er bern en bernsbern. Yn 1979 komt er foar it earst werom yn Fryslân. In ûnferjitlik en emosjoneel wjersjen. Harry is de Jansma's tankber foar wat se foar him dien hawwe. "Toen ik heit in 1979 vroeg waarom hij het allemaal had gedaan, antwoordde hij: "Dat was mijn christelijke plicht." Als ik daaraan terugdenk, word ik nog steeds emotioneel."

Monique van der Meulen hopet de brieven fan Mary oan Harry te oerlangjen. It plan wie om ein april nei Australië te reizigjen. Mar oft dat yn de hjoeddeiske sitewaasje trochgean kin, is de fraach.

Harry hopet snein 22 maart 81 jier te wurden. Hy barst fan libbenslust mar moat it rêstichoan dwaan fanwege syn sûnens. De dokters advisearje him om gjin fiere reizen te meitsjen. "Dan zou ik misschien niet meer levend terugkomen, zeggen ze. Maar aan de andere kant zou ik dat niet eens erg vinden. Ik ben stapelgek op Friesland. Als ik daar sterf, is het goed."