De oarloch yn Fryske foto's: "In feilige haven"

Propagandatoer

Op dit bekende stedsgesicht fan Ljouwert toant de besetting syn oanwêzigens. Sjoch mar ris ûnder de klok fan de Aldehou, dêr hinget in spandoek. Dêrop stiet de tekst: "V = Victorie want Duitschland wint voor Europa op alle fronten." It is propaganda, delhong as reaksje op it 'V for Victory' fan de Britske premier Winston Churchill.

Ek stiet der boppe-op de brike toer in lyts bouseltsje. Dat is in útkykpost foar de Luftwaffe. Fan de toer ôf kinne de Dútsers goed yn de gaten hâlde wat der om de Fliegerhorst hinne bart, it fleanfjild krekt bûten de stêd. Beneden op de dyk binne wite stoeprânen te sjen. Dêrmei kinne de Ljouwerters op jûntiid harren wei noch wat fine, nettsjinsteande de ferplichte fertsjustering.