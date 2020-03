LIVEBLOG: Tsientallen minsken negearje coronamaatregels, "kabinet oerwaget winkels te sluten"

De Telegraaf meldt dat in strjitferbod, sa-as yn Italië en Frankryk, dêr't minsken mar ien kear deis by nei bûten meie om te boadskipjen, net oan de oarder is.

Earder hjoed melde de NOS dat der hjoed gjin nije maatregels ferwachte wurde, op basis fan in wurdfierder fan it ministearje fan Folkssûnens. "Het huidige beleid blijft van kracht. 'En we roepen weer op om op allerlei manieren die anderhalve meter afstand te respecteren', zegt een woordvoerder van het ministerie."