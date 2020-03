LIVEBLOG: GGD wol dat pyk fan epidemy 'sa lang mooglik' duorret, "misschien wel twee jaar"

It Fryske topmodel Doutzen Kroes hat har ferûntskuldiging oanbean foar in berjocht dat se op Instagram set hie. Dêryn betanke se it coronavirus, as in earebetoan oan de stilte en oan de natuer. Dat foel ferkeard by in soad minsken. Doutzen sei yn in reaksje dat it bedoeld wie as ynspiraasje, om de minsken hope te jaan. Dat se dêrmei minsken sear dien hat, spyt har tige.