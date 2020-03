Fuotbalklups benaud dat seizoen derop sit: "Ik gean fan minste senario út"

By thúswedstriden wurdt der in soad jild fertsjinne yn de kantine en de kassa. As de kompetysje no ophâldt, betsjut dat foar tredde-divyzjonist Harkemase Boys fiif thúswedstriden minder. Wylst moatte de fêste lêsten wol gewoan trochbetelle wurde, lykas it klupgebou. Mar ek op leger nivo, by Friese Boys yn Kollumersweach, is de coronakrisis in grut probleem. "Ik gean fan it minste senario út. Ik tink dat we dit seizoen net mear útfuotbalje. Yn maaie en juny ha we hjir faak grutte aktiviteiten, bygelyks in stapperstoernoai en in famyljedei. Dat tegearre mei de normale saterdeis binne je allegear kwyt", leit ponghâlder Jan Kempenaar fan Friese Boys út.