"Sels yn de oarloch wiene de kroegen iepen, mar no net"

"Dit moat echt wenne. It is in stil gebeuren", seit Henny fan de Doelebar yn Ljouwert. Mei syn kollega's stie er snein de flier te skrobjen, want om sân oere soe it kafee iepengean. Mar om healwei seizen hearde er dat alles om seis oere ticht moast. En no hat er de kroech al hast in wike net iepen hân.

"Ik hie net tocht dat ik der sa ûnwennich fan wurde soe. Sjoch, de earste pear dagen frij is hartstikke leuk. Putsjes dwaan sûnder tiidsdruk. Mar we binne no in pear dagen fierder. Ik bin ûnwennich fan minsken in leuke jûn besoargje."