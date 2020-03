LIVEBLOG: Grutte soargen oer toerisme

It falt noch wol wat ta mei it 'coronatoerisme'. Minsken ûntflechtsje noch net op grutte skaal guon gebieten om nei Fryslan te kommen Der binne grutte soargen oer hoe't it no fierder moat mei it toerisme yn Fryslân, seit Martin Cnossen fan Merk Fryslân It coronafirus hat grutte gefolgen foar ûndernimmers yn it toerisme. Dat blykt nei oanlieding fan in peiling fan Merk Fryslân by 274 ûndernimmers. Ien tredde dêrfan jout oan it bedriuw sletten ta hawwen fanwege it firus.