LIVEBLOG: GGD wol dat pyk fan epidemy 'sa lang mooglik' duorret, "misschien wel twee jaar"

"In principe beweegt een epidemie zich altijd in een piek, maar hoe hoog die piek is, en hoeveel die uitgesmeerd is in de tijd, dat weet je niet. We proberen nu om die piek zo laag mogelijk te houden, en zo lang mogelijk te laten duren."

"Misschien kunnen we het wel rekken tot het mooie weer. Daar houdt een virus niet van. Of misschien kunnen we het zelfs wel uitsmeren over één of twee jaar. Dan hebben we een vaccin."

It hiele petear mei Margreet de Graaf is te sjen yn de útstjoering fan Fryslân Hjoed.