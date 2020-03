LIVEBLOG: Coronafirus no ek yn Weststellingwerf, GGD docht kontaktûndersyk

By in inwenner fan Weststellingwerf is it coronafirus fêststeld. De gemeente meldt dat de GGD dwaande is mei in kontaktûndersyk, om út te finen wa't mei de pasjint yn oanrekking kaam is.

It is de earste melding yn de Stellingwerven. Neffens de gemeente seit dat neat oer it totaal oantal besmettingen. Op dit stuit wurdt allinne soachpersoniel noch testen, en minsken dy't in medyske behanneling ûndergean moatte.

De gemeente hat de oanfier fan hout nei peaskebulten stillein fanwege de coronacrisis. Tal fan auto's mei grienôffal moasten fol wer fuortride, seit lâneigener Geert Kuperus.

"Half drie vrijdagmiddag kregen we telefoon van de gemeente dat we moesten stoppen. Dat het met de Paasdagen niet door zou gaan was logisch, maar dit is sneu voor iedereen."

Kupers wol de bulte stean litte, en der mais omhinne siedzje. Hy hopet dat der yn oktober asnoch in feest holden wurde kin, mei in grut fjoer. Oars wit er net hoe't er fan it ôffal ôf komme moat.