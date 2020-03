De Joadske boargemaster fan Amerongen

Omdat de bern elkoar herkenne kinne soene yn it doarp waard lykwols dochs besletten om Jaap earne oars ûnder te bringen. Jaap gie nei Haren en Sal kaam yn in waarm nêst telâne. De famylje Van der Heide wenne tichtby de seedyk en benammen âldste dochter Tine wie as in mem foar him. Inkelde moannen dêrfoar wie har oansteande man fusillearre troch de Dútsers en se koe al har leafde by Sal kwyt.

"Ik prate Frysk en koe net kommunisearje mei ús âlden"

"Sy hat mei nei de oarloch eins wer rêden", seit Sal. Doe't Abraham en Ro nei in moanne sykjen harren beide soannen wer werom fûn hiene, waard de famylje wer by elkoar brocht. "Mar ik prate Frysk en koe net kommunisearje mei ús âlden. Tine hat doe earst by ús yn Rhenen wenne en letter ek noch yn Amsterdam, om my te helpen wer oan myn âlden te wennen."

Net allinnich mei Tine, mar ek mei oare sussen Pietje en Bertha van der Heide, wie de bân sterk. Alle trije binne koartlyn ferstoarn. En dat hat grutte yndruk makke op Sal.