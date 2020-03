Fryske sikehûzen fange goed 40 coronapasjinten út Brabân op

Dêrom seit er tsjin de sikehûzen yn it Noarden: "We hebben jullie boven de rivieren nodig. Het is dan ongelooflijk frustrerend om te bellen en te horen 'het kan of het mag niet'. Wij hebben niet de energie meer om daar eindeloos voor te bellen. Wij willen dat wij worden benaderd over welke patiënten er overgenomen kunnen worden."

Romte yn it Noarden

Freedtemiddei hat it Regionaal Overleg Acute Zorgketen besletten dat de noardlike sikehûzen mooglike coronapasjinten út de súdlike provinsjes opfange. In protte noardlike sikehûzen ha de ôfrûne dagen in diel fan de soarch útsteld, om sa romte te hawwen foar de akute soarch.