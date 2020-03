Wêrom kinne we net mear minsken teste op it coronafirus?

Hoe sitte dy tests yn elkoar?

Onze huidige tests zijn echt gericht op infectieziekenbestrijding. Daarbij moet een monsterstok vrij diep je neus of keel in. Daarna moet een test opgestuurd worden naar het lab. Die behandeling moet door verpleegkundige worden uitgevoerd. Als je dat bij iedereen doet, dan is de testcapaciteit, het aantal bemonsterstokjes, verpleegkundigen, beschermende pakken en laboratoria niet toereikend voor iedereen.

Kinne we dy kapasiteit net fergrutsje?

We zijn in Nederland hard bezig om te kijken of dat op een andere manier kan. Met bijvoorbeeld een thuistest, dan krijg je een veel beter beeld van de verspreiding. maar zo ver zijn we nog niet. We moeten echt kijken of we die zelftests betrouwbaar kunnen maken. Want wat we nu hebben, dat is medisch gezien betrouwbaar. En dat is voor de mensen die we nu testen, het meest belangrijk.

Der binne alle dagen wat positive tests. Wêrom meitsje jim net mear bekend wêr't dy minsken wenje?

We zijn daar heel voorzichtig mee, want als zorginstelling hebben we ook privacyregels. Soms gaat het publieke belang boven de privacyregels, daarom hebben we het in het begin wat meer informatie bekend gemaakt. Anders is er ook een hoop onrust. Maar nu proberen we toch de privacy wat beter te beschermen en maken we het niet bekend. Ook omdat het steeds minder relevant is.

Der komt moai waar oan dit wykein. Meie de minsken wol nei bûten ta?

Absoluut! Het is juist hartstikke goed om naar buiten te gaan en frisse neus te halen. Maar het is wel belangrijk om dan ook die anderhalve meter afstand te houden van iedereen. Na afloop moet je thuis ook goed je handen wassen. Dat geldt ook voor als je naar de supermarkt bent geweest bijvoorbeeld en overal aan hebt gezeten. Dus houd die regels in acht die we hebben afgesproken.

Tsien dagen lyn hiene we yn Fryslân it earste coronagefal. Hoe is dizze tiid foar jim by de GGD?

Het is heel bijzonder. Normaal gaat onze baan vooral over preventie en andere taken. maar hier zijn we wel voor. De bestrijding van infectieziekten is een van de oudste taken van de GGD, dat komt al voort van de bestrijding van de pest in de middeleeuwen. Infectieziekten waren altijd de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, daar zijn de GGD'en ook uit geboren. In die zin is het hartstikke bijzonder en het is fijn dat we dit systeem in Nederland nog steeds kennen.