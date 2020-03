Brabânske caravandief komt net fierder as de A7

In 59-jierrige caravandief út Brabân is oanhâlden op de A7. In plysje-agint seach op de Rykswei A7 om 23.15 oere hinne in bestelbuske mei in caravan riden. Dy plysje fûn dat in frjemde kombinaasje, ek sjoen de tiid en de situaasje omtrint it coronafirus.