Kening Willem-Alexander sprekt wurdearring út foar soarchpersoniel

Kening Willem-Alexander hat freed yn in taspraak syn wurdearring útsprutsen foar it soarchpersoniel yn de coronakrisis. Dêrnjonken freget er elkenien om de oanwizingen fan eksperts op te folgjen. Hy wol ek dat gijnien yn de steek litte. "Het coronavirus is niet te stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Ik hoop dat saamhorigheid en trots ons dwars door moeilijke tijd zal verbinden."

Sjoch hjir de taspraak: