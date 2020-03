Drachtster feroardiele foar neakenbylden Oranjehânbalsters

In man fan 40 jier út Drachten is feroardiele foar it uploaden fan filmkes fan it Nederlânske hânbalteam. Hy soe yn 2018 bylden fan de froulju yn de sauna op in pornowebsite setten hawwe. Hy hat in taakstraf fan 80 oeren krigen en in selstraf fan ien moanne ûnder betingst.