Gjin iepeningsgearkomste 'Voedselbos', mar wol ferlet fan frijwilligers

Bijenbrigade hat fan de famylje Van Harinxma thoe Slooten in perseel bosk krigen om it 'voedselbos' te meitsjen. It biedt neffens de wurkgroep in soad mooglikheden, lykas partisipaasje fan doarpsbewenners, ferbining tusken lokale ûndernimmers en boargers, én it is nochris edukatyf.

De bosk is yn de takomst frij tagonklik foar besikers om sels iten te plôken. Ek hopet de wurkgroep gear te wurkjen mei restaurants en supermerken.