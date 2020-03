Desynfeksjeteams Nivo Noord stean klear om besmette romten skjin te meitsjen

Trije teams hat it skjinmakbedriuw standby stean; klear om út te riden en in gebou of wente te desynfektearjen. De ôfrûne dagen moasten se twa kear yn aksje komme. Willem Brouwer is de lieder fan it team: "We begjinne yn de skjinne romten. Dan wurkje we stadichoan ta nei de plakken dêr't de persoan dy't besmet is, sitten hat. Dêrnei folgje de húskes ensa."

As de skjinmakkers del west ha, is der gjin spoar mear fan it firus te bekennen, seit Brouwer: "We wurkje mei ús gewoane skjinmakmiddels. Dêrnei brûke we foar de twadde ronde middels op alkoholbasis."

Kwealik mear foarried

Der is lykwols in skrinend tekoart oan skjinmakmiddels en beskermjende klean. "It is nipend. We ha hast in tekoart oan fuortsmyt-overalls. Alle teams binne no foarsjoen fan spullen, mar we ha echt foarried nedich", seit Brouwer.