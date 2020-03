Brievebus-aksje by Talma Hiem: ferskes en tekeningen foar de Balksters

"Wy hiene sawiesa al in reade brievebus yn Talma Hiem stean. Dy stiet no bûten. It is in inisjatyf fan ien fan ús meiwurkers. Safolle mooglik bern komme hjir mei leuke briefkes, tekeningen, anekdoaten," seit Jolanda van Aalzum fan Talma Hiem. "Wy hingje alles op, yn it restaurant, yn de kofjeseal en op de ruten. Wy moatte wol hast trije kear deis de brievebus leegje. Hy sit grôtfol. De bewenners fine it prachtich. Sy rinne der efkes del en sjogge bygelyks wat fan in beppesizzer hingjen."

'Achter de wolken schijnt altijd de zon'

Op ien fan de briefkes stiet in ferske skreaun: U bent niet alleen, zoveel mensen om u heen. Heb even goede moed, bang zijn is niet goed. Ook deze vreemde tijd, duurt geen eeuwigheid. Want achter de wolken schijnt altijd de zon.

"De bern sitte dochs thús," seit Van Aalzum. Dêrom is der in oprop dien. "Wy sjogge se wol oankommen. As sy de wat ynsmite doch ik efkes de tomme omheech, want it is sa moai. Wy hoopje wol dat ek oare lokaasjes meidogge, en fierder yn Fryslân. Eltsenien moat om inoar tinke."